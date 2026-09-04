LANCE LIVRE 04-09-2026

Israel Lacerda

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Suzano, Israel Lacerda, participou do lançamento da campanha a deputado estadual do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e declarou: “Quero o melhor para Suzano”.



Adversários no passado; inimigos não

Lacerda lembrou que ele e Ashiuchi foram adversários políticos, no passado, mas não inimigos.



Progressso de Suzano

Ele avalia que a cidade progrediu nas duas gestões Ashiuchi e, por isso, vai apoiar o candidato. O ex-presidente da Câmara declarou que ama Suzano, continua fazendo política nos bastidores e, atualmente, se dedica a sua vida particular-profissional.



Reunião de lideranças

Uma reunião de lideranças e apoiadores do candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi foi realizado em Suzano esta semana. O objetivo foi alinhar os trabalhos e definir os próximos passos da campanha.



Momento de muita conversa

“Foi um momento de muita conversa, união e, principalmente, de reafirmarmos o nosso compromisso com esse projeto”, disse o prefeito Pedro Ishi, que participou do encontro.



Capacidade

Pedro Ishi disse que conhece de perto a dedicação, a capacidade e o trabalho de Rodrigo, e tem certeza que o ex-prefeito está preparado para representar Suzano e toda a região na Assembleia Legislativa.



Monitora Ferraz

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) postou em suas redes sociais publicação do Diário de Suzano ‘Monitora Ferraz contribui para prisões e recuperação de veículos’ enfatizando a importância do sistema para a segurança da cidade. A reportagem mostra que Central Integrada funciona 24 horas e reúne GCM, PM e agentes de trânsito.

