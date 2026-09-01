LANCE LIVRE 01-09-2026

Candidato ‘Fiscal do Povo’

A lista dos candidatos a deputado nas eleições deste ano aumentou no Alto Tietê com a confirmação de Guilherme Batista ‘Fiscal do Povo’ para a Câmara Federal. Ele é de Itaquá, do partido Podemos, e teve candidatura a deputado federal aprovada em convenção.



Lista completa

O DS trouxe, no mês passado, lista completa com todos os candidatos da região. São, ao todo, 35, incluindo candidaturas ao governo do Estado e ao Senado.



Críticas ao governo atual

O governador Tarcísio de Freitas participou do lançamento da campanha da candidatura a deputado estadual do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, na sexta-feira, e aproveitou para fazer críticas ao atual governo Lula. Ele colocou na conta da atual gestão federal a situação do Habib's e das Casas Bahia. As duas empresas enfrentam graves crises financeiras e recorreram recentemente a pedidos de recuperação judicial para tentar renegociar suas dívidas.



Dívidas

“Se vocês acham que está tudo indo bem, com famílias cada vez mais endividadas, então continue votando neste governo. Se vocês acham que precisamos de mudanças, então vote no nosso grupo, do Flávio Bolsonaro”, disse o governador Tarcísio.



Entrevista ao DS

Apesar de não ter dado entrevista coletiva, o DS conseguiu fazer duas perguntas para o governador após o evento do lançamento de campanha de Ashiuchi. Uma é sobre o crescimento de André do Prado nas pesquisas ao Senado e a outra sobre a possibilidade de Ashiuchi ser o sucessor de André do Prado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).



Sucessão

Essa sucessão poderia até incluir lá no futuro uma possibilidade da Presidência da Alesp.