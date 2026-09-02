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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 02-09-2026

02 setembro 2026 - 05h00Por editoracao
reprodução/redes sociais

Corinthians
Corintiano roxo, o ex-prefeito e candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi (PL), gravou vídeo com a camisa do time de coração para celebrar os 116 anos do clube de Itaquera.  
 
Conquistas
“O Timão tem uma história marcada por grandes vitórias, conquistas inesquecíveis, muita luta e, principalmente, uma paixão que atravessa gerações”, disse o ex-prefeito.
 
Coração forte 
“Ser corintiano é para quem tem coração forte! É sofrer, reclamar, acreditar, comemorar, passar raiva, e, no fim, continuar amando esse time como no primeiro dia”, acrescentou.
 
Uniformizado
Uniformizado, o ex-prefeito também afirmou: “Vestir essa camisa é carregar uma história de luta, superação e muita garra dentro de campo”.
 
Fiel torcida
Para o ex-prefeito, se tem algo que torna o Corinthians ainda mais especial é a sua Fiel Torcida, “uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do País”. 
 
Só elogios
O evento de lançamento da campanha de Rodrigo Ashiuchi (PL) na sexta-feira, em Suzano, também foi marcado por elogios à organização no trato com a imprensa. Os jornalistas puderam acompanhar de forma prática, com bastante acesso às proximidades do palco e às personalidades políticas no evento. Havia sala para entrevista, corredor de acesso para jornalistas e fotógrafos circularem. 