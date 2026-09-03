LANCE LIVRE 03-09-2026

divulgação

Bispo e Papa

O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini está no Vaticano e participou da audiência geral com o Papa Leão XIV.



Mensagem

O bispo enviou uma mensagem, pelas redes sociais, diretamente de Roma para compartilhar o encontro.



Casa do Norte do Tonhão

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não esquece do almoço no qual participou em maio na Casa do Norte do Tonhão, restautente de comida nordestina raiz localizado no Jardim Revista.

Comida nordestina

Durante o lançamento da campanha a candidato a deputado estadual do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, Tarcísio fez questão de citar o dono Tonhão, que estava no evento e ainda fez propaganda do restaurante. “O melhor. Recomendo. Vocês vão comer a melhor comida nordestina de São Paulo”.



Candidatos da região na propaganda eleitoral

Aos poucos os candidatos a deputados estadual e federal começam a aparecer na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.



Dia 28 de agosto

Na sexta-feira (dia 28 de agosto) começou o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV para o 1º turno das Eleições 2026. A partir desta data, diariamente, as emissoras de Rádio transmitem os blocos de propaganda, assim como as TVs.