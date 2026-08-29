LANCE LIVRE 29-08-2026

Pavione elogia Ashiuchi no ‘DS Entrevista’
O secretário de Comunicação Pública (Secop) de Suzano, jornalista Paulo Pavione, comentou durante o ‘DS Entrevista’ a gestão do ex-prefeito de Suzano e candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi (2017-2020/2021-2024). Para ele, foi “um político muito engajado e de grandes transformações”.
Retomadas
Pavione lembrou que obras que estavam paradas por décadas e que tiveram um final feliz com a retomada. Entre elas, Pavione destacou a Arena Suzano, a Marginal do Una, a UPA 24hrs do Jardim Revista, entre outras ações.
Orçamento
O secretário de Comunicação também destacou o aumento no orçamento da cidade. Rodrigo Ashiuchi assumiu a cidade, com aproximadamente R$ 700 milhões, e dobrou para R$ 1,4 bilhão. “Isso mostra gestão, comprometimento e trabalho”, pontuou.
Horário eleitoral
Com a estreia do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão nesta sexta-feira (28), partidos, federações e coligações passam a disputar a atenção de mais de 158 milhões de eleitores também na programação diária das emissoras.
Veiculação
A veiculação, regulamentada pela Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segue até 1º de outubro, antevéspera do 1º turno. A campanha deste ano inicia, ainda, sob normas específicas para o uso de inteligência artificial (IA).
Internet
Na internet, onde a propaganda está liberada desde o dia 16 de agosto, as regras priorizam o rastreamento de dados e a proteção da privacidade dos cidadãos.