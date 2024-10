LANCE LIVRE 04-10-2024

Reta final de campanhas

Os candidatos a prefeito de Suzano intensificaram suas campanhas na última semana. Eles estão utilizando suas redes sociais para divulgar carreatas, ‘alfinetar’ adversários e apresentar propostas. O repórter Gabriel Vicco ‘mapeou’ as redes sociais dos candidatos para trazer um panorama dos últimos dias de campanhas.



Caian Zambotto

Caian Zambotto (PSOL) fez publicações ao lado do ex-prefeito Marcelo Candido. Ele expõe o que foi feito durante os oito anos de gestão do político. Além disso, Caian postou o vídeo de carta aberta de Cândido a Suzano. Em um vídeo explica como vai funcionar a Tarifa Zero.



Gerice Lione

Gerice Lione (Podemos) fez publicação de vídeos de diversas carreatas. Os bairros citados nas redes da candidata são: Tabamarajoara, Jardim Leblon, Vila Helena, Chácara Ceres, Raffo, Casa Branca e Jardim Vitória. A candidata fez uma publicação mostrando ruas esburacadas nos bairros Suzanópolis e Jardim Márcia. Ela também participou de reuniões com o Conselho Municipal de Educação na Unipiaget.



Pedro Ishi

Pedro Ishi (PL) publicou um vídeo da primeira-dama Larissa Ashiuchi falando durante uma passeata no centro da cidade. Postou, também, um vídeo onde conversa com munícipes durante carreata. Foram publicadas fotos tiradas durante carreatas em bairros como Jardim Varan, Jardim do Lago, Jardim Amazonas, Jardim São Luiz e Jardim Brasil. O candidato também publicou um vídeo ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi falando sobre o que foi feito na Vila Fátima e região.



Sérgio do Povo

Sérgio do Povo (Mobiliza) publicou uma foto dizendo que serão apuradas fake news que foram espalhadas contra o candidato.



Walmir

Walmir Pinto (PV) detalhou um pouco mais algumas propostas: publicou um vídeo falando sobre propostas em diversas áreas; e postou uma foto divulgando suas ideias para a causa animal.