LANCE LIVRE 04-10-2025

Congresso Acadêmico
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), promoverá neste sábado (04/10), às 9 horas, o Congresso Acadêmico Regional.
Evento gratuito
O evento gratuito terá como foco as discussões sobre os dez anos do Código de Processo Civil (CPC), de 2015.
Sede
O encontro acontecerá na sede da subseção (rua Baruel, 592 - Vila Adelina) e as inscrições gratuitas estão disponíveis no link bit.ly/congresso_cpc10anos.
Abertura
O evento contará com a abertura do presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, e terá como palestrantes Suellen Colombo, especialista em Direito Empresarial e Processual Civil, e Márcio Maidame, doutor em Direito pela UFMG e coordenador regional da ESA OAB SP.
Tribunal Superior Eleitoral lança campanha
Com o slogan “Votar é meu direito. Garantir meu acesso ao voto é dever da Justiça Eleitoral”, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lança uma nova campanha para ampliar a inclusão de eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida no processo eleitoral, promovendo a igualdade de acesso.
Vídeo
O vídeo da campanha foi exibido durante a sessão plenária desta terça-feira (30). O objetivo é incentivar eleitoras e eleitores com deficiência a informarem sua condição no site do TSE ou diretamente nos cartórios eleitorais.
Locais de votação
Segundo o TSE, dessa forma, nas eleições de 2026, a Justiça Eleitoral poderá direcioná-los para locais de votação mais acessíveis e adequados às suas necessidades.