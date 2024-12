LANCE LIVRE 04-12-2024

Falecimento

Leila Caran Costa, mãe do presidente nacional do Partido Liberal (PL) e ex-deputado, Valdemar Costa Neto, o Boy, faleceu nesta terça-feira aos 99 anos em Mogi das Cruzes.



Velório

O velório aconteceu na Câmara Municipal de Mogi e o sepultamento às 16 horas também na cidade. (Leia mais na editoria de Região)



Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), publicou mensagem de apoio ao presidente da sigla.



Condolências

“Neste momento de dor, expresso minhas sinceras condolências à família, em especial ao Valdemar e seus familiares, que sempre foram exemplos de coragem e dedicação”, afirmou ele.



Legado

O prefeito também ressalta o legado deixado por Leila. “Um legado de força, amor e dedicação, sendo um pilar fundamental para sua família e para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Que as memórias e ensinamentos de sua vida inspirem todos a seguir com dignidade e fé, assim como ela fez durante toda a sua jornada”.



LOA

A Câmara de Suzano vota na sessão ordinária desta quarta-feira (4), às 18 horas, o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Suzano para o exercício de 2025 (Lei Orçamentária Anual – LOA).



O que é

A LOA é o documento que prevê as despesas públicas para o ano seguinte, tendo como base o que foi definido no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O orçamento total estimado para 2025 é de R$ 1.604.781.139,93, e prevê a destinação de R$ R$ 847.330,44 para as emendas parlamentares individuais.