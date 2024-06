LANCE LIVRE 05-06-2024

Diretrizes Orçamentárias de Suzano

Será votado nesta quarta-feira (5), a partir das 18 horas, o projeto de lei da Prefeitura de Suzano sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária (LDO) de 2025.



R$ 1,5 bilhão

De acordo com as informações do secretário de Finanças e Orçamento, Itamar Viana, a LDO traz a projeção de receita corrente do município para o próximo ano de aproximadamente R$ 1,5 bilhão.



O que é?

A LDO é a peça orçamentária que orienta o que será detalhado na Lei Orçamentária Anual (LOA), que após ser elaborada pelo Executivo será discutida e votada pelos vereadores no final do ano. Em audiência pública realizada esta semana, a Prefeitura apresentou a projeção de receita e despesa para 2025 (O DS traz reportagem sobre o assunto na Página de Cidades).



Clínica da Família

O prefeito Rodrigo Ashiuchi inaugura, no próximo sábado (8), a Clínica da Família Dr. André Cano Garcia. “A entrega é mais uma importante conquista para a região norte da cidade que ganha um novo centro de especialidades”, disse o prefeito.



2,5 mil atendimentos

O equipamento de saúde vai ofertar aproximadamente 2,5 mil atendimentos mensais para crianças e adultos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Cardiologia, Otorrinolaringologista, Oftalmologia, Reumatologia, Pediatria e Ginecologia; além de proporcionar consultas fonoaudiológicas, psicológicas e serviços de ultrassonografia, telemedicina, e vacinação.



Kazuhiro Mori

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participou, no Rotary Club de Suzano, da homenagem a Kazuhiro Mori. “Um grande político, profissional da saúde e cidadão, que teve importante atuação nos avanços suzanenses”, disse. Mori ocupou cargos importantes, entre eles o de vereador por quatro legislaturas; de presidente da Câmara de Suzano; vice-prefeito em três mandatos; além de ter sido presidente do Rotary Club de Suzano, entidade que hoje prestou esta bonita homenagem em reconhecimento aos grandes feitos.