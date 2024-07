LANCE LIVRE 05-07-2024

Presidente da Federação de Volleyball

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu, em seu gabinete, a visita do presidente da Federação Paulista de Volleyball, Renato Pêra.



Diploma

Na oportunidade, o prefeito ganhou o Diploma de Benemérito da entidade pelos serviços prestados em prol do Vôlei paulista, uma honra imensa, disse Ashiuchi.



Bola de vôlei

Ashiuchi também recebeu uma bola de vôlei de praia, para o 1º jogo que a cidade for realizar no complexo de quadras de areia no Parque Max Feffer.



Admirador

“Sou um grande admirador do esporte e sempre lutei para voltar o nome da cidade à elite do vôlei nacional, por isso recebo com muita emoção esse reconhecimento”.

A visita também contou com a presença do CEO do Suzano Vôlei, André Chiang, da gerente geral do clube, Ana Paula Ferreira, e do empresário Rogério Teruo.



Prestação de contas do Estado

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou, por unanimidade, a prestação de contas do governador Tarcísio de Freitas, relativas ao exercício de 2023. A sessão contou com a presença do conselheiro e ex-deputado federal Marco Bertaiolli.



Auditor

O auditor substituto de conselheiro, Valdenir Antonio Polizeli, relatou o processo em substituição ao conselheiro Relator Robson Marinho, que esteve ausente por motivos de saúde. Os conselheiros acompanharam as análises e as conclusões do relator do processo e votaram, por unanimidade, pela emissão de parecer favorável, com recomendações e ressalvas, à aprovação das contas.