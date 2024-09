LANCE LIVRE 05-09-2024

Dia do Guarda Civil

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), fez menção, na terça-feira, ao Dia do Guarda Civil. Ele parabenizou os agentes da corporação. “Profissionais extremamente importantes para o bem-estar e segurança das famílias”, disse.



‘Trabalho nobre’

Para o prefeito, “é um trabalho nobre que exige muita coragem, disciplina e responsabilidade, portanto, não poderia deixar de parabenizá-los, principalmente os que atuam em nossa cidade”.



Importância

O prefeito ressaltou a importância dos guardas civis para “zelar pelas vidas e honra das famílias”.



Oito anos

de gestão

Ele lembrou que, ao longo dos quase oito anos de gestão, “trabalhou muito para fortalecer e dignificar o trabalho de todos eles”.



50%

Ashiuchi ressaltou, por exemplo, o aumento de quase 50% do efetivo, investimento em material bélico e também em uniformes.



Consulta popular

O canal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no YouTube lançou a série “Consulta popular: entenda a diferença entre plebiscito e referendo”. A playlist visa esclarecer como ocorrem as consultas populares e destacar sua importância para as eleitoras, os eleitores e para o país. A série contará com seis episódios, que irão ao ar diariamente nesta semana, sempre às 13 horas.



Escolha

Nas Eleições Municipais de 2024, além da escolha de representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, em cinco municípios, as eleitoras e os eleitores também irão deliberar sobre propostas de interesse local por meio de plebiscitos ou referendos. Um dos vídeos da série abordará a eleição simulada na localidade de Governador Edison Lobão, no Maranhão. No dia 6 de outubro, o eleitorado participará de um plebiscito.