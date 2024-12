LANCE LIVRE 05-12-2024

Profissionais do ano

A Câmara de Suzano realizará, nesta sexta-feira (6), às 18 horas, a sessão solene para entrega do Título de Honra ao Mérito dos “Profissionais do Ano 2024”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.



Jornalista

Entre os 36 homenageados, está a jornalista Ana Karina Talarico.



Diário de Suzano

A carreira da profissional começou no jornal Diário de Suzano, onde deu os primeiros passos no Jornalismo. Anos depois, voltou a contribuir com o jornal como produtora dos documentários “Suzano: 1949 - O que a História Conta?” e “Revelando Itaquá”.



TV Diário

Com quase uma década de atuação na TV Diário, afiliada da Rede Globo no Alto Tietê, Ana Karina foi produtora, coordenadora de reportagem e editora. Em parceria com uma equipe de profissionais, ela implantou o Jornalismo na Rede Alto Tietê TV.



Agência

Como empreendedora, Ana Karina fundou, com o fotojornalista Irineu Jr., a AVA Comunicação, uma agência de comunicação suzanense que oferece serviços de assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, fotografia e produção de vídeos.



Emenda

O prefeito eleito Saulo Souza (PP) recebeu na última segunda-feira (02/12) o deputado federal Carlos Alberto da Cunha (PP), o Delegado da Cunha, que anunciou o envio inicial de R$ 200 mil em emenda para área da Segurança Pública de Poá.



Saúde

O parlamentar, por sua vez, afirmou que apoiará a cidade com o envio de emendas, sendo R$ 1 milhão já destinado e em execução em 2024 para a área da Saúde.