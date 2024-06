LANCE LIVRE 06-06-2024

Saúde, o tema

A saúde deve um dos principais temas debatidos nas eleições deste ano em Suzano.



Números

Segundo a coluna apurou, o atual vereador Pedro Ishi (PL), ex-secretário de Saúde e pré-candidato a prefeito conta com números dos feitos no setor enquanto esteve no comando da pasta.



Santa Casa

A Santa Casa de Suzano deve ser um dos principais assuntos a serem colocados “na mesa” de debates entre os pré-candidatos.



Meio Ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, disse, pelas redessociais, que essa é uma data essencial para reforçar a importância da preservação e sustentabilidade dos recursos naturais, “bem como da responsabilidade que todos temos em garantir um futuro melhor para as próximas gerações”.



Certificada

Ele lembrou que Suzano é uma das cidades certificadas pelo “Programa Município VerdeAzul” (PMVA), do Governo do Estado de São Paulo, “graças a nota máxima recebida nas modalidades de Governança Ambiental, Avanço na Sustentabilidade; Educação Ambiental; Gestão das Águas; Esgoto Coletado e Tratado; e Resíduos Sólidos”.



Trabalho da gestão

O prefeito afirmou que a conquista “consolida todo o trabalho da gestão em garantir uma cidade mais sustentável e verde, por meio de políticas públicas assertivas e eficientes”.