LANCE LIVRE 06-07-2024

Agenda cheia

Os pré-candidatos a prefeito de Suzano estão com agenda cheia nos finais de semana. São reuniões em residências de lideranças de bairros, visita a jogos de futebol e ainda agenda estratégica dentro dos diretórios dos partidos.



Ao lado do prefeito

O pré-candidato a prefeito, Pedro Ishi (PL), vereador até o final deste ano, acompanha o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) na maioria das agendas fora da Prefeitura.



Bolsonaro x Lula

Apesar de a eleiçõao deste ano ser municipal, a “nacionalização” acaba sendo natural por conta da polarização do País.



Pergunta que fica

A pergunta que ficou ontem: Quem é o maior “bolsonarista” e o “lulista” dessas eleições?

Lideranças

No caso do PT, há uma grande expectativa de que lideranças importantes do País venham nas cidades, em palanques, nas pré-candidaturas de quem o partido apoia.



Estevam e o futebol

Um vídeo publicado pela jornalista Marilei Schiavi sobre o ex-prefeito e ex-deputado Estevam Galvão de Oliveira, em que ele fala de sua paixão pelo futebol, trouxe à tona uma lembrança política importante.



São Paulo x Santos

Torcedor do São Paulo, Estevam, por muitas vezes, recebeu o santista Mário Covas, em seu apartamento, em Suzano, para assistir às partidas de futebol dos dois clubes. Estevam e Covas tinham uma amizade antiga e eram aliados políticos. Tanto que Estevam foi relator do Orçamento do Estado, quando Covas era o governador.