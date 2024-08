LANCE LIVRE 06-08-2024

Dia Nacional da Saúde

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), lembrou, nesta segunda-feira (5), do Dia Nacional da Saúde. “Uma área importante para o desenvolvimento da cidade e do bem-estar das famílias”, disse.



Balanço

O prefeito aproveitou para fazer balanço da gestão na área. “Promovemos avanços como a entrega da UPA 24 horas, novas unidades básicas, e outros equipamentos como a Clínica da Mulher e a da Família”, enumerou.



Prioridades

Segundo o prefeito, Saúde é uma das prioridades da atual gestão. A Prefeitura trabalha para a entrega do Hospital Federal, da UBS do Parque do Colégio e da UPA em Palmeiras.

Câmara de Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realiza nesta quarta-feira (7) reunião de instalação da Comissão Especial de Vereadores (CEV) do programa habitacional "Mogi, Meu Lar", iniciativa do Executivo mogiano.



Sala de reuniões

O encontro acontecerá às 13h30, na sala de reuniões Doutor Sérgio Nogueira. A CEV tem por objetivo buscar informações sobre as inscrições do cadastro do "Mogi, Meu Lar".



Casa Própria

O 'Mogi, Meu Lar' visa facilitar o acesso à casa própria. É um programa destinado a brasileiros natos ou naturalizados, maiores de idade, que moram em Mogi das Cruzes há pelo menos três anos, que não possuam imóveis em seu nome e não tenham sido previamente beneficiados por algum programa habitacional.