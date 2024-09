LANCE LIVRE 06-09-2024

Consultor e tradutor jurídico

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu, nesta semana, o consultor, tradutor jurídico e professor universitário no Japão, Alberto Shunji Matsumoto. Ele é argentino e veio de Tóquio para visitar Suzano. “Tivemos um importante diálogo sobre a força da colônia japonesa em nossa cidade e o crescimento que tivemos nos últimos oito anos”, disse o prefeito.



Reunião

A reunião contou com a presença de Luís Harada, Silvia Mizobuti, Mayumi Fukumori, Yuiti Yamada, Elize Takeda, Fernando Brandão e Sidney. Alguns deles são ex-bolsistas da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), uma agência governamental independente que coordena Assistência Oficial ao Desenvolvimento em nome do governo japonês.



Agradecimento

“Em nome do presidente da Associação Cultural Suzanense (Bunkyo), Reinaldo Katsumata; e do diretor do Suzano Vôlei, André Chiang, agradeço pela visita”.



Lançamento da candidatura de Walmir

O candidato a prefeito Walmir Pinto (PV) lança oficialmente sua campanha no sábado (6), às 18 horas, em evento no Clube Bunkyo, localizado na Avenida Armando Salles de Oliveira, 444.



Representantes dos partidos

O evento contará com a presença de representantes de todos os partidos da Coligação Suzano Pode Mais e Melhor, que inclui o PT, PCdoB, PV e Solidariedade. O tema central será a apresentação do plano de governo intitulado "Suzano Rumo ao 100", que visa promover um avanço significativo para a cidade.



Objetivos

“Nossos objetivos são claros. Queremos reafirmar nosso compromisso com o povo de Suzano e avançar com pautas progressistas”, declara Walmir Pinto.