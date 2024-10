LANCE LIVRE 06-10-24

Cobertura do DS nas eleições

O Diário de Suzano prepara uma cobertura especial das eleições neste final de semana. Na segunda-feira (7 de outubro), o jornal trará edição extra com o resultado e repercussão das eleições, em Suzano, e no Alto Tietê.



Circulação

O leitor do DS deve ficar atento porque na segunda-feira, haverá circulação do jornal.



Advogada do Ano

A presidente da Comissão 'OAB Vai à Escola', Antonia Vidal Prado Gasparotti, foi eleita a "Advogada do Ano" pela 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), segundo votação interna promovida pela entidade.



139

O processo teve participação de 139 inscritos que elegeram Antonia com um total de 46 votos, sendo este fruto de seu trabalho à frente de seu grupo temático. "Fico muito feliz com o reconhecimento, nós trabalhamos diariamente para garantir com que os advogados e a população tenham avanços profissionais e sociais. Agradeço a todos por este destaque", disse.



Profissionais do Ano

A expectativa é de que a advogada seja publicamente reconhecida em cerimônia oficial junto à Câmara Municipal de Suzano, na tradicional solenidade de "Profissionais do Ano".



Tarifa zero

Tarifa zero no transporte público é uma discussão presente na campanha eleitoral das cidades da região neste ano.



É possível?

Uma boa parte dos candidatos que passou pela sabatina do DS desde agosto acha possível implementar passagem de graça nos ônibus.