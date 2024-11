LANCE LIVRE 06-11-2024

Ex-vereador Jessé de Almeida

Está na pauta da sessão ordinária da Câmara de Suzano desta quarta-feira (6), às 18 horas, o projeto de lei que denomina como Jessé de Almeida a atual praça existente na Rua Jeca Tatu, no Jardim Cacique. A autoria desta propositura é do Executivo.



Biografia

Jessé de Almeida foi vereador na 16ª legislatura, que teve início em 2013. Ele foi eleito com 1.273 votos. O parlamentar chegou a ocupar a vice-presidência da Casa de Leis. Faleceu em 24 de janeiro de 2014, em um acidente de avião.



Dois projetos

Outros dois projetos de lei estão na pauta da sessão ordinária de amanhã. Um deles propõe alterar a redação do artigo 12 da lei municipal 5.363/2022, que trata das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) do município e, ainda, regulamenta os planos urbanísticos desenvolvidos nestes locais, fixando normas para propiciar às famílias de menor renda acesso à terra urbanizada e à moradia. A proposta é de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, e já esteve na pauta este ano, tendo sua votação adiada.



Artigo 12

De acordo com o vereador Denis, se aprovado o projeto, o artigo 12 passará a vigorar com a seguinte redação: “o poder público municipal poderá emitir normas regulamentadoras complementares a esta lei, após autorização legislativa”. De acordo com o parlamentar, a proposta tem o objetivo de “adequar a legislação vigente”, de forma a fortalecer “o trabalho do Poder Legislativo”.



Nome

O segundo projeto busca dar o nome de Rua Ricardo Eugênio de Oliveira à atual rua 177 do bairro Cidade Miguel Badra.



Público

O público pode participar de forma presencial da sessão, no Plenário da Câmara. As sessões também podem ser acompanhadas de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).