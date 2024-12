LANCE LIVRE 06-12-2024

Emendas

Os vereadores da Câmara de Suzano destinaram, em emendas ao orçamento do Executivo, R$ 8.354.639,68 à saúde. A votação do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) aconteceu em sessão ordinária realizada ontem (4).



Orçamento

O orçamento total estimado para 2025 é de R$ 1.604.781.139,93. Por lei, os vereadores devem indicar a aplicação de 50% deste valor para a área da Saúde. As emendas são proposituras que os parlamentares podem direcionar o recurso para uma ação especifica.



Quanto para cada

Cada um dos 19 vereadores da Câmara de Suzano teve R$ 847.330,44 mil em emendas ao Orçamento.



Natal em Suzano

E o Natal segue em comemoração em Suzano. O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou nesta quinta-feira, pelas redes sociais, que o Parque Max Feffer vai receber a “Parada Natalina - Sonhos de Aurora”.

Desfile

O desfile, que trará personagens temáticos, vai começar a partir das 19 horas.





Cultura em Ferraz

Neste ano letivo, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos garantiu que toda a rede municipal promovesse a valorização da cultura ferrazense com diversas ações do projeto “Aniversário de Ferraz”. Todas as 65 unidades municipais e conveniadas cultivam o plantio de uvas de diversas espécies. Nesta quinta-feira (5), a titular da pasta, Paula Trevizolli, realizou o encerramento oficial ao lado do viticultor e parceiro do projeto, Sergio Semerdjian.



Polleti

Polleti foi uma figura notável no desenvolvimento da fruticultura brasileira em território ferrazense. Em 1927, iniciou a aclimatização de frutas europeias e Uva Itália na Vila Romanopolis. O trabalho pioneiro resultou na produção e disseminação de variedades, como maçã, pêssego, pera, ameixa e marmelo.