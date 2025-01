LANCE LIVRE 07-01-2025

Visita aos parques de SP

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, iniciou uma série de visitas, na Capital, aos parques públicos municipais.



Parque da Independência

Ele esteve, por exemplo, no Parque da Independência, localizado no bairro do Ipiranga. O espaço é um marco histórico e cultural da cidade. Foi inaugurado em 1988 e faz parte de um complexo que celebra a independência do Brasil.



Dica

“Como dica às famílias, por aqui temos o Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência, espaços verdes e muito mais”, disse Ashiuchi. O parque está localizado na Avenida Nazaré e funciona diariamente das 5h às 20h.



Condemat

A eleição para a Presidência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) definiu a nova diretoria e seus planos.

Posse

Na posse, o novo presidente do Condemat+, prefeito Eduardo Boigues (Itaquá), destacou duas pautas essenciais para a região.





Alças

O primeiro são as duas novas alças de acesso ao Rodoanel pela Rodovia Ayrton Senna,que estão saindo do papel. A previsão é que as obras se iniciem em abril deste ano.



Extensão

O novo presidente afirmou tambem que é importante avançar com a extensão da linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até o final de Mogi das Cruzes, “e, quem sabe, chegar até Guararema”.





Reunião com o governador

Há uma expectativa, segundo a Coluna Lance-Livre apurou, de que os consórcios de prefeitos espalhados pelo Estado possam se reunir com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) neste ano.