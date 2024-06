LANCE LIVRE 07-06-2024

Farofa é recebido por Ashiuchi

O presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, vereador Francimário Vieira (PL), o Farofa, juntamente com o empresário Rafael Saraiva, visitou o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), no gabinete da Prefeitura de Suzano.





Projetos

Segundo o prefeito, durante o encontro, ocorreu conversa sobre “projetos de melhorias para a vida da população”. O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, também esteve presente no encontro.





LDO é aprovada

O projeto sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária (LDO) de 2025 foi aprovado na Câmara de Suzano nesta quarta-feira (5).





R$ 1,5 bilhão

O documento prevê a receita corrente do município para o próximo ano de aproximadamente R$ 1,5 bilhão.

O que é?

A LDO é a peça orçamentária que orienta o que será detalhado na Lei Orçamentária Anual (LOA), que após ser elaborada pelo Executivo, será discutida e votada pelos vereadores no final do ano.



Cooperativa

Também de autoria da Prefeitura, foi aprovado o projeto de lei que autoriza o Executivo a subvencionar a Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis Unidos Venceremos (Univence), no período de junho de 2024 a janeiro de 2025, para o desenvolvimento de suas atividades.





Painel

O Governo do Estado de São Paulo lançou o Painel de Regularização Ambiental em comemoração ao mês do Meio Ambiente, celebrado em junho. A plataforma vai possibilitar que a sociedade acompanhe a regularização de imóveis rurais em São Paulo. A iniciativa impulsiona a agenda de descarbonização que o Estado para o futuro da agricultura paulista, por meio da conservação de seu território.