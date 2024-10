LANCE LIVRE 07-10-2024

Fim do 1º turno

O 1º turno da eleição municipal se encerrou, neste domingo (6 de outubro). Não haverá segundo turno em nenhuma cidade do Alto Tietê. Os prefeitos eleitos vão iniciar a transição política recebendo dados das administrações para preparar novos governos.



Votação tranquila

Aparentemente a votação em todo o Alto Tietê foi tranquila, sem contratempos, trocas de urnas (como já é de praxe), mas sem polêmicas ou denúncias substanciais.



‘Santinhos’

O que marcou também neste eleição foi a quantidade de “santinhos” - papéis e panfletos - espalhados pelas ruas.



Coleta de lixo

A equipe de manutenção e coleta de lixo das cidades da região vão ter muito trabalho a partir deste segunda-feira.



Cobertura

O Diário de Suzano, mais uma vez, fez uma cobertura especial nestas eleições com a cobertura desde a manhã de domingo divulgando a votação dos candidatos a prefeito.



Apuração

Depois seguiu com a apuração dos votos nas cidades da região.



Trabalho jornalístico

O trabalho jornalístico do DS não termina neste domingo. A partir de segunda-feira toda a repercussão das eleições continua nas páginas do jornal impresso.



Edição especial

Lembrando que nesta segunda-feira (7 de outubro), o DS circula com edição especial com os números das cidades de todo o Alto Tietê.



Candidatos e fotos

A maioria dos candidatos a prefeito das cidades da região, total de 44, fez questão de divulgar, por meio de suas redes sociais, fotos votando nas urnas.