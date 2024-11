LANCE LIVRE 07-11-2024

Prefeitos parabenizam Donald Trump

Os prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), parabenizaram o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.



Mensagem de Ashiuchi

O prefeito de Suzano deixou mensagem nas redes sociais. “Quero parabenizar o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desejamos que essa nova jornada seja conduzida com sabedoria, e que Deus o abençoe para liderar seu país com justiça e prosperidade. Que o futuro reserve tempos de paz e união para o povo americano”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.



Boa sorte

O prefeito Eduardo Boigues desejou boa sorte ao novo presidente norte-americano. “Ele recebeu a confiança do povo americano para liderar mais uma vez. Que Deus ilumine seu caminho, dando-lhe sabedoria e força para guiar seu país com justiça, paz e prosperidade”, disse Boigues.



Santa Casa tem a primeira mulher no cargo de Provedora

Foi eleita na tarde desta quarta-feira (6) a chapa inscrita para a Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, que tem como Provedora a atual presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes (Avosc) e uma de suas fundadoras, Miriam Nogueira do Valle. Será a primeira mulher a ocupar o cargo nos 151 anos de existência da instituição.



Aclamação

A eleição do colegiado, em chapa única, se deu por aclamação em assembleia da irmandade que reúne os membros da comunidade responsáveis pela supervisão do hospital, como prevê o estatuto da Santa Casa.