LANCE LIVRE 07-12-2024

DJ dos Racionais

O DJ dos Racionais MCs, KL Jay, se apresenta em Poá na próxima segunda-feira, dia 09. O artista é a principal atração da festa Afro Sounds + Tenda Black que acontece das 18 horas à meia-noite, no Núcleo 11 de Agosto da UNEafro Brasil.



Ingressos

O valor dos ingressos variam entre R$30 inteira e R$15 para quem levar 1Kg de arroz ou feijão. O evento vai arrecadar fundos e alimentos para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade neste Natal. https://www.sympla.com.br/evento/afrosound-edicao-tenda-black/2749926



Proteção às mulheres

A Cabine Lilás ganhou nesta sexta-feira (6) mais 26 novas policiais que atenderão mulheres vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo. A formatura foi realizada no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) da capital paulista, onde foi realizado o treinamento.

52 policiais

Com a turma formada em outubro, o projeto agora conta ao todo com 52 novas policiais que prestarão atendimento especializado às mulheres vítimas de agressão. A capacitação dessas profissionais permitirá que o serviço chegue até o interior paulista.



Para região

Dessas alunas, 37 serão distribuídas aos respectivos centros de operações da PM do interior paulista. Já as demais se juntarão às policiais que já atendem na capital paulista e Grande São Paulo desde março, quando o projeto foi implantado inicialmente.





Atendimentos

A Cabine Lilás já realizou quase 5 mil atendimentos pelo número 190 desde o início da implantação do serviço, em março. Foram mais de 2,8 mil orientações sobre como obter a medida protetiva.