LANCE LIVRE 08-01-2025

Prefeitos na Copinha

Os prefeitos Pedro Ishi (Suzano) e Eduardo Boigues (Itaquá) acompanham os jogos dos times de suas cidades, o União Suzano Atlético Clube (Usac) e Aster, respectivamente, na Copa São Paulo de Futebol Junior, popularmente batizada de Copinha.



Times

Os dois times jogam em casa em seus grupos.



Estréia 4 a 1

Na estréia do Aster, em Itaquá, o prefeito Eduardo Boigues conseguiu acompanhar a vitória do time da cidade por 4 a 1.



Jogos

Ontem os dois times voltaram a campo pela Copa SP (O DS traz toda a repercussão na edição desta quarta-feira).



Lei do Suzano Moto Fest

Acaba de ser publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo (Doel) a lei 5.616/2025, que insere no calendário de eventos do município o “Suzano Moto Fest”, encontro de motoclubes e motogrupos. A legislação é de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante).



Comemoração anual

A legislação fixa que o evento deve ser comemorado anualmente na semana entre 18 e 25 de setembro, quando é celebrada a Semana Nacional de Trânsito. “O encontro também estimulará a economia do nosso município, atraindo pessoas do País inteiro, movimentando hotéis, bares e comércio de maneira geral”, explica Siunte na justificativa do projeto.



Suporte

A lei ainda estipula que a Prefeitura de Suzano poderá prestar suporte na organização e realização das comemorações, em parceria com entidades e associações de motociclismo.