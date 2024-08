LANCE LIVRE 08-08-2024

Três registros até agora

Os candidatos a prefeito Pedro Ishi (PL), Walmir Pinto (PV) e Gerice Lione (Podemos) registraram candidaturas na Justiça Eleitoral de Suzano.





Mais dois

A expectativa ainda é pelo registro de Caian Zambotto (PSOL) e Sérgio do Povo (Mobiliza).





Prazo

Com o fim do prazo para a realização das convenções partidárias, que se encerrou na segunda (5), os partidos, as federações ou coligações têm mais alguns dias para solicitar à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.





Pedidos

Os pedidos devem ser enviados até 15 de agosto por meio do Sistema de Candidaturas — módulo externo (CANDex).





Vereadores

A expectativa no Alto Tietê é pelo registro de candidatos a vereador na disputa pela Câmara.





PP

A convenção suprapartidária realizada em 20 de julho na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, que oficializou a pré-candidatura de Pedro Ishi (PL) e Said Raful Neto (PSD) a prefeito e a vice-prefeito de Suzano, respectivamente, ganhou reforço do Partido Progressistas (PP).





20

pré-candidatos

A sigla conta com 20 pré-candidatos para disputar a eleição que vai eleger os futuros vereadores pela coligação “Juntos para Suzano seguir avançando”.