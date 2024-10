LANCE LIVRE 08-10-2024

Roda de Afeto

A Secretaria Municipal de Administração, por meio do Núcleo de Acompanhamento ao Servidor (NAS), realizou na última sexta-feira (4) mais uma edição da Roda de Afeto, que teve como tema central a importunação e o assédio sexual. O evento aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, e contou com a participação de 150 servidores.



Iniciativa

A iniciativa debateu diversas situações em que são caracterizados esses crimes e como eles podem ser denunciados. Também foram abordados aspectos relacionados à presença de mulheres no mercado de trabalho e os desafios pelos quais elas passam para conquistar o seu espaço.



Trocando Ideias

Na oportunidade, foi lançado o projeto “Trocando Ideias”, que tem como objetivo abordar o assunto em rodas de conversa com pequenos grupos de servidoras.



Vídeo da DDM

Os presentes puderam ainda acompanhar um vídeo enviado pela delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, Silmara Marcelino, que abordou sobre as definições dos termos "importunação" e "assédio sexual".



Cintia Lira

A secretária de Administração, Cintia Lira, lembrou que o NAS é um equipamento importante para o bem estar dos servidores da cidade e que reuniões como essa são realizadas com frequência no local. “Constantemente promovemos a Roda de Afeto porque nossas servidoras precisam receber orientações e entender o que é o assédio e como denunciá-lo. Precisamos sempre bater nesta tecla”, destacou.



Trabalho da rede

Na oportunidade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi também reforçou o trabalho da rede de acolhimento às mulheres que a cidade possui, que conta com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o recém-inaugurado Departamento da Mulher, a Patrulha Maria da Penha e diversas ações de empoderamento feminino e incentivo às suzanenses.