LANCE LIVRE 08-11-2024

Título de Cidadão em Suzano

A Câmara de Suzano realiza nesta sexta-feira (8), às 18h30, sessão solene para entrega do Título de Cidadão Suzanense ao atleta Arnaldo Bizinha Filho. A homenagem é de autoria do vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, e foi aprovada pelos demais vereadores.



Trajetória

O homenageado iniciou sua trajetória no esporte aos 16 anos, com o sonho de ser atleta olímpico de levantamento de peso nas provas de arranco e arremesso. Bizinha sempre se dedicou ao esporte, mas em alguns momentos precisou deixar as competições para se dedicar à família.



Campeonatos

“Na pandemia, o homenageado também se afastou dos campeonatos. Contaminado por Covid, teve complicações como pneumonia e trombose, mas após dois anos, deu a volta por cima e conquistou o título de campeão brasileiro de levantamento de peso em julho de 2022, na modalidade supino acima de 70 anos”, informou a Câmara.



Acompanhe

A sessão solene é aberta ao público. A Câmara de Suzano fica na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.



Itaquá nomeia novos secretários

A Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciou duas mudanças em seu secretariado. Gabriel da Rocha Costa, de 24 anos, assumiu a liderança da Saúde e Elaine Cristina Loureiro, de 49 anos, do Desenvolvimento Social. Kelly Cristian Gasparini, que até então era secretária de Saúde, continuará atuando ao lado de Gabriel como adjunta.



Serviço Social

Gabriel é formado em serviço social, pós-graduado em saúde pública, professor de sociologia e faz mestrado em saúde pública pela Universidad Europea del Atlántico. Desde janeiro deste ano, Elaine atuava como adjunta de Gabriel e antes disso, esteve no comando do Departamento de Compras e Convênios.