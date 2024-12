LANCE LIVRE 08-12-2024

Verba federal

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai repassar R$ 27,8 milhões para a Polícia Militar de São Paulo para aquisição de 2 mil novas câmeras corporais (COPs). A liberação do recurso reconhece o alinhamento do programa estadual das COPs às diretrizes federais estabelecidas pela Portaria nº 648/2024 do órgão federal.



O anúncio da aprovação da proposta de São Paulo no edital do Ministério ocorreu nesta quinta-feira (5) pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).



Desse modo, São Paulo passará a contar com 14 mil câmeras. Hoje há 10.125 câmeras em uso no estado. Este número subirá para 12 mil, com uma aquisição que o estado já havia feito em setembro deste ano.



São Paulo concorreu na categoria de estados com efetivo policial superior a 20 mil agentes, disputando com Bahia e Rio de Janeiro. Nos critérios definidos pela Senasp, o estado paulista foi classificado em primeiro lugar.



No documento enviado, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo destacou que “a proposta contribui com o desenvolvimento de políticas, projetos e atividades em Segurança Pública, bem como com a prevenção e enfrentamento à criminalidade com ênfase no combate à corrupção, ao crime organizado, ao crime violento”.



Alguns casos chocaram o Estado nesta semana. Um desses casos foi o de um policial militar que matou um suspeito com tiros pelas costas, após flagrá-lo cometendo um furto a um estabelecimento comercial. Ele foi preso.



Na ocasião, o caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que instaurou inquérito policial para investigar os fatos, com acompanhamento da Polícia Militar.