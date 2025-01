LANCE LIVRE 09-01-2025

Viviane Strelec assume como coordenadora de Comunicação em Mogi

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), escolheu a jornalista Viviane Strelec para assumir a Coordenação de Comunicação e Relações Institucionais da Prefeitura.





Assembleia Legislativa

Viviane se despediu, em post no Instagram, da Assembleia Legislativa (Alesp), seu antigo emprego, e fez o anúncio do novo desafio. “Obrigada prefeita Mara Bertaiolli e o vice Teo Cusatis pelo convite”, disse.





Passagem pelo Diário de Suzano

Viviane Strelec tem passagens pelo Jornal Diário de Suzano, de 2004 a 2006, onde trabalhou como repórter e chegou a exercer o cargo de chefe de reportagem.

Assessora de Estevam Galvão

De 2007 a 2023 trabalhou como assessora de imprensa e parlamentar do deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira - falecido em 2024.



Diretora em Poá

Em 2023, Viviane Strelec assumiu como diretora de Comunicação na Prefeitura de Poá e, em seguida, voltou para a Alesp no gabinete do deputado Marcos Damasio, antes de aceitar o convite da prefeita Mara Bertaiolli para trabalhar agora na Prefeitura de Mogi das Cruzes.



Missão

A Coordenadoria de Comunicação é responsável pela divulgação das informações pertinentes à Prefeitura. “Responde pela relação entre a Administração Municipal e os meios de comunicação, divulgando ações desenvolvidas nos diversos setores do Executivo e fornecendo informações para atender a Imprensa com total transparência e a necessária agilidade”, informa o site da Prefeitura. “Também trata de garantir que todos os segmentos da sociedade tenham acesso à informação”.