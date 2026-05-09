LANCE LIVRE 09-05-2026

OAB Suzano reúne mais de 120 participantes em palestra
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Direitos Humanos, realizou nesta quinta-feira (07/05) a palestra “Prerrogativas: Essencial para o Processo Penal Democrático”.
Sede
O encontro aconteceu na sede da subseção, na Vila Adelina, e reuniu mais de 120 participantes entre advogados, estudantes e profissionais da área jurídica interessados no tema de grande relevância para a advocacia.
Advogado
A palestra foi conduzida pelo advogado Mario de Oliveira Filho, profissional com mais de 47 anos de atuação na advocacia.
Professor
O palestrante é professor universitário, fundador da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM), presidente da ABRACRIM/SP e do Observatório Nacional da Advocacia Criminal.
Temas
Durante o encontro, foram debatidos temas ligados às prerrogativas profissionais e ao papel da advocacia na preservação do Estado Democrático de Direito, reforçando a importância das garantias constitucionais para a manutenção de um processo penal justo, equilibrado e democrático.
Presidente
O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, reforçou a relevância da discussão para a classe. “As prerrogativas profissionais são instrumentos fundamentais para assegurar o pleno exercício da advocacia e garantir o respeito aos direitos constitucionais”, afirmou.