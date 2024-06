LANCE LIVRE 09-06-2024

Audiências para a privatização

A Secretaria de Parcerias em Investimentos realizará três audiências públicas para colher sugestões e contribuições sobre o projeto de parceria público-privada (PPP) das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, denominado Lote Alto Tietê, operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).



Linha-11

O DS mostrou, na semana passada, as informações sobre a Linha-11 no Alto Tietê. As sessões ocorrerão de forma presencial, com transmissão pela internet, na quarta-feira (19), na capital paulista, às 9 horas, na sede do DER (Departamento de Estrada de Rodagem), quinta-feira (20), em Guarulhos, às 9h30, na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e sexta-feira (21), em Mogi das Cruzes, às 9h30 no auditório da OAB-Mogi das Cruzes.



Transmissão

Para assistir à audiência pública não é necessária a inscrição prévia, respeitando a capacidade de cada local. Os interessados em fazer manifestação poderão ser inscrever por meio de formulário online (link: https://forms.gle/U2EVma2gNLjdkyTt6), entre os dias 6 e 18 de junho de 2024, ou presencialmente, no momento indicado da sessão.



Audiência da Secretaria

de Transportes

A Câmara de Suzano realizará na segunda-feira (10), às 17 horas, audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município. O link para os internautas enviarem perguntas já está disponível no portal do Legislativo: audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br.



Comissão

A reunião será conduzida pela Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara de Suzano, que é composta pelos vereadores Denis Claudio da Silva (presidente - PSD), o Filho do Pedrinho do Mercado; André Marcos de Abreu (relator - PSD), o Pacola; e Marcos Antonio dos Santos (membro - PRD), o Maizena.