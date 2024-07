LANCE LIVRE 09-07-2024

Comunicado da Secop

Um comunicado assinado pelo secretário de Comunicação Pública (Secop) da Prefeitura de Suzano, jornalista Paulo Pavione, informa que desde sábado foi suspenso o envio de releases à imprensa, a atualização do noticiário no site da Prefeitura de Suzano, a divulgação de informações nas mídias sociais e a publicidade de demais atos institucionais.



Atendimento ao Artigo 73

A medida ocorre em atendimento ao que está expresso no artigo 73, inciso VI, alínea “B”, da Lei Federal nº 9.504/1997, que dispõe sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral.



À disposição

“Apesar desta determinação, a pasta ressalta que continua normalmente à disposição para atendimento de demandas dos veículos de comunicação pelos canais de costume. A suspensão seguirá até o término do processo eleitoral em Suzano”, informou o comunicado.



Instituto Federal em Ferraz

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) esteve na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília, e foi recebido pelo ministro Camilo Santana. Gambale também estava acompanhado do deputado federal Alencar Santana. A pauta foi a implantação de um Instituto Federal na Rua dos Autonomistas, em Ferraz.



Meta é transformar escola construída

“Nossa meta é transformar a escola já construída no mais novo Instituto Federal de Ferraz de Vasconcelos, e uma visita técnica já está agendada”, disse o deputado.