LANCE LIVRE 09-08-2024

Roberto Kobayashi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou da homenagem a Roberto Kobayashi, empresário e presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista. Ele recebeu a Medalha Antônio Marques Figueira. O autor da homenagem é o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.



Honraria

De acordo com o prefeito, “a honraria é um dos grandes reconhecimentos concedidos por Suzano, e que hoje, enaltece o trabalho deste grande suzanense, que diariamente luta por mais segurança e bem-estar das famílias da região norte”.



OAB

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) reinaugurou a sala da advocacia no Fórum da Justiça do Trabalho na manhã desta quarta-feira (07/08).



Nome

A abertura do espaço que leva o nome da advogada Rachel Maria de Oliveira Cavalcanti Yoshida marca mais uma entrega da entidade que segue com grandes avanços e novidades neste mês de agosto.



Presença

O momento contou com a presença do presidente da subseção, o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, bem como da tesoureira Gabriella Gimenez, da secretária-geral Edjane Maria da Silva Sutero e do presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, Renato de Miranda Vicente. Além deles, o Juiz Federal do Trabalho, Richard Wilson Jamberg, também acompanhou a solenidade.



Reformado

O ambiente foi reformado e agora passa a contar com dois computadores para o trabalho dos inscritos e um espaço de convivência dedicado aos advogados que, por meio deste, passam a ter um local de conforto e comodidade para melhor atender às demandas do público suzanense.



Conquista

De acordo com Ciconi, o novo espaço representa uma conquista fundamental na garantia de melhores condições para o trabalho da classe.