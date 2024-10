LANCE LIVRE 09-10-2024

Walmir parabeniza Pedro Ishi

O candidato do PV, Walmir Pinto, atual vice-prefeito de Suzano, parabenizou o prefeito eleito Pedro Ishi (PL) pela vitória nas urnas.



Podemos e PSOL

Walmir se junta agora a Gerice Lione (Podemos) e Caian Zambotto (PSOL), que já haviam parabenizado Pedro, nas redes sociais.



Mensagem

O candidato do PV deixou uma mensagem: “Parabéns, Pedro Ishi, pela sua eleição! Que na sua gestão o povo de Suzano seja sempre a prioridade. Desejo sucesso, porque a cidade merece mais e melhor".



80,29%

O ex-secretário de Saúde, apoiado pelo atual prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), obteve a maior votação da história da cidade e foi eleito no 1º turno com 124.366 votos, o que representa 80,29% dos votos válidos.



Câmara reativa redes sociais e site

A Câmara de Suzano reativou as redes sociais e voltou a publicar notícias no site oficial. Devido o período eleitoral, os perfis e a página www.camasuzano.sp.gov.br deixaram de ser atualizadas em atendimento à legislação eleitoral a partir de 1º de julho.



Término das eleições

Com o término das eleições no município, desde ontem (7) as publicações foram retomadas.



Pauta

Nesta quarta-feira (9), às 18 horas, acontecerá a sessão ordinária. Os vereadores votarão um projeto de lei do Executivo que denomina Rua Florinda Garofalo Lotti a atual rua 3 do loteamento Jardim das Lavras Mirim, no distrito de Palmeiras.