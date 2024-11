LANCE LIVRE 09-11-2024

Duda Lima no Roda Viva

O Roda Viva desta segunda-feira (11) recebe o marqueteiro político mogiano Eduardo Rodrigues de Lima, o Duda Lima.



Holofotes

Lima “ganhou os holofotes” nas eleições municipais deste ano ao ser agredido por um assessor de Pablo Marçal. De acordo com a produção do Roda Viva, no programa, ele falará sobre os desdobramentos desse episódio, dos bastidores da campanha que culminou na vitória de Ricardo Nunes e de toda a própria trajetória profissional de mais de 20 anos, que inclui serviços prestados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.



Bancada de entrevistadores

A bancada de entrevistadores será formada por Gabriela Rangel, repórter da rádio CBN; Samuel Lima, repórter do jornal O Globo; Guilherme Amado, colunista do Metrópoles; Priscila Camazano, repórter da TV Folha e apresentadora do programa "Como é que é?", no canal do YouTube da Folha de S. Paulo e Thais Bilenky, colunista do UOL. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.



Vera Magalhães

Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva vai ao ar ao vivo na TV Cultura, no site da emissora, app Cultura Play, YouTube, X, Tik Tok e Facebook.



Corrida do 32º Batalhão

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu a equipe da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM) para um convite especial.



Dia 24

No próximo dia 24, o Parque Municipal Max Feffer vai receber a 2ª Corrida do 32° Batalhão de Polícia Militar. O prefeito agradeceu a visita do capitão Éverton Godoi e do cabo Alessandro Benedito Lima.