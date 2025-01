LANCE LIVRE 10-01-2025

Tiro de Guerra

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), recebeu, em seu gabiente, o 1º sargento Oliveira Marques, que está seguindo para Belo Horizonte após comandar o Tiro de Guerra nos últimos anos (Leia mais na Página 6).



Gestão

O prefeito lembrou que durante a gestão de Oliveira Marques, o Tiro de Guerra se destacou pela formação de jovens, “abrindo portas para que muitos deles seguissem carreiras promissoras graças às parcerias com diversas instituições”.



Novo comandante

O prefeito também recebeu o novo comandante, 1º sargento Vinicius Santos. Ele será nomeado oficialmente nesta sexta-feira (10) para liderar o Tiro de Guerra pelos próximos dois anos, com possibilidade de recondução para o terceiro.



Instrutor

O 1º sargento Caetano será o novo instrutor, “trazendo sua experiência e entusiasmo para contribuir ainda mais com a formação dos nossos jovens”, disse o prefeito.



Justiça Eleitoral

No começo de 2025, por causa do recesso forense, os cartórios eleitorais da Capital e do interior abriram para atendimento ao público nos dias 2, 3 e 6 de janeiro das 13 às 17 horas.



Até o dia 31

Do dia 7 de janeiro até o dia 31, o atendimento nos cartórios e na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) será das 13 às 17 horas.



Presencial

Para o atendimento presencial, é necessário fazer um prévio agendamento para escolher data e horário.



Serviços

Todos os serviços eleitorais estão disponíveis on-line, na página de Autoatendimento Eleitoral. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o atendimento telefônico do TRE-SP pelo número 148 para obter mais informações sobre os serviços eleitorais.