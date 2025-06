LANCE LIVRE 10-06-2025

Procedimento capilar

Duas semanas atrás, o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), surpreendeu as redes sociais ao postar um vídeo para anunciar um procedimento de implante-transplante capilar.



Humor

O prefeito, que tem 216 mil seguidores, tem levado o procedimento com bastante humor e, na semana passada, chegou a postar foto dele ao lado de personalidades carecas, como Diogo Nogueira, o personagem Ragnar Lothbrok (Vikings) e o cantor Eduardo Costa. “Com quem pareço mais?”, pergunta o prefeito aos seguidores.



Larissa em evento do PL Mulher

A ex-primeira-dama e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano (FSS), Larissa Ashiuchi, presidente do PL de Suzano, participou do Encontro de Mandatárias do partido, em Brasília. Segundo ela, foi um “evento incrível em que podemos compartilhar experiências e absorver muito conhecimento por meio de palestras e outros painéis que trouxeram temas relevantes para a sociedade”.



Missão

Larissa afirmou que o encontro deixa como missão o incentivo para que cada vez mais possa fomentar a participação feminina na política e nas tomadas de decisões. “Meu coração transborda de alegria em ver tantas mulheres unidas e comprometidas com o futuro, de norte a sul do País, e estou orgulhosa em fazer parte de tudo isso”, disse.



IOF

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) participou da reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, membros do Senado e do Ministério da Economia para discutir alternativas ao recente aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) decretado pelo governo federal. “A medida eleva a carga tributária e pesa no bolso do cidadão e no setor produtivo. Acredito que o caminho certo é outro: reestruturar a máquina pública, cortar desperdícios e combater privilégios. O Brasil já paga impostos demais”, disse o deputado.