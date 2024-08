LANCE LIVRE 10-08-2024

9 anos da DDM de Suzano

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano realiza na próxima quinta-feira, dia 15 de agosto, às 9h30, solenidade para comemorar seu 9º aniversário.



Presenças

O evento terá a presença da delegada da Mulher de Suzano, Silmara Marcelino, e da diretora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.



Ashiuchi

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e a primeira-dama Larissa Ashiuchi devem comparecer ao evento.



Zeladoria

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos deu início aos trabalhos de zeladoria para adequação de ruas e avenidas da Vila Urupês, no centro expandido de Suzano. Serão contempladas 24 vias do bairro até 23 de agosto, data prevista para a conclusão das atividades.



Serviços

Os serviços, iniciados no dia 29 de julho, têm como objetivo evitar a poluição e o entupimento de bocas de lobo. Eles incluem serviços de roçagem, capinação, varrição, pintura de guias, coleta de resíduos descartados irregularmente nos pontos viciados, limpeza e desobstrução de bueiros.



Atuação

A atuação dos profissionais responsáveis pela zeladoria foi concentrada até o momento nas ruas Jeca Tatu, Madame Pommery, Masato Miyasaki, Príncipe Feliz, Professor Jeremia, Ruth e Yamamoto, nas travessas Ana, Rita, Sacy e Urupema e na Avenida Brasília.



Secretário

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, os trabalhos têm avançado para beneficiar outros bairros da cidade.