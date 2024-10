LANCE LIVRE 10-10-2024

Homenagens

A entrevista do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) dada ao vivo ao DS, logo após o resultado nas urnas com a vitória de Pedro Ishi (PL), foi bastante emocionante.



Pai de Pedro Ishi

O prefeito, na ocasião, além de ter homenageado seu pai, Katuya (falecido em 2023), fez menção também ao pai do prefeito eleito, Pedro Ishi. Seu Milton, como era conhecido o pai do prefeito eleito, faleceu em maio de 2020.



Estevam Galvão

Milton e ainda o ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira foram lembrados por Ashiuchi durante a entrevista, em tom emocionado.



Luto

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) lamentou nesta quarta-feira (9) o falecimento da servidora Rita de Cássia Santos Barros. Ela dedicou 33 anos de sua trajetória prestando serviços à população suzanense, lembrou o prefeito.



Assistência e Desenvolvimento Social

“A servidora atuava na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no Espaço dos Conselhos, e deixa um legado de muito trabalho e cuidado. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz!”, disse o prefeito.



Campeão de votos

O delegado Eduardo Boigues (PL), reeleito prefeito de Itaquaquecetuba, no domingo (6/10), se tornou o campeão em votos válidos em cidades do Brasil com mais de 200 mil eleitores e com a disputa já liquidada em primeiro turno. (O DS trouxe os detalhes na edição desta quarta-feira, dia 9). O liberal obteve 91,70% da votação da cidade, correspondente a 165.975 sufrágios — o maior percentual entre os políticos eleitos em 50 cidades do País sem a necessidade de um segundo turno.