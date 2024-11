LANCE LIVRE 10-11-2024

Departamento

da Mulher

O Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (11) 50 vagas exclusivas para moradoras acima de 18 anos participarem da sétima edição do workshop “Constelação Familiar”.



18 de novembro

O encontro está marcado para 18 de novembro (segunda-feira), das 18h30 às 21h30, no Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na rua Paraná, 70, no centro.



Atividade

A atividade será conduzida pelas consteladoras Alzira Cristina e Fabiana Marcolongo e tem como objetivo abordar questões não resolvidas e ressentimentos acumulados entre familiares. “Além disso, a Constelação Familiar é uma prática terapêutica que promove uma visão profunda dos vínculos emocionais e dos padrões de comportamento dentro da família, permitindo que cada participante reconheça influências inconscientes que podem estar impactando suas vidas”, informaram os organizadores.



Obras

O prefeito eleito Pedro Ishi (PL) deve prosseguir com as obras em andamento da gestão Rodrigo Ashiuchi. Na semana passada, Ashiuchi e o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, vistoriaram as obras de uma nova creche que está sendo construída na estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa.



Inauguração

Essa u nidade deve ser entregue pelo novo prefeito Pedro Ishi na próxima gestão. Esta será a 26ª unidade educacional entregue pela atual gestão, com capacidade para atender até 260 crianças de 0 a 3 anos.



80%

Os trabalhos são de responsabilidade da TS Engenharia Ltda. e atingiram 80% de conclusão. A creche contará com dois blocos, que já tiveram as partes de alvenaria e cobertura concluídas.