LANCE LIVRE 11-01-2025

Diretoria eleita da OAB toma posse

A diretoria eleita para comandar a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) no triênio 2025-2027 assumiu oficialmente a gestão da entidade na quarta-feira (08/01), com a assinatura do termo de posse administrativa por parte do presidente reeleito, o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, e dos demais integrantes da cúpula diretiva da entidade.



Advogados

Composto ainda pelos advogados Edjane Maria da Silva Sutero (vice-presidente), Cristian Sivera (secretário-geral), Antonia Vidal Prado Gasparotti (secretária-geral adjunta) e Gabriella Gimenez (tesoureira), o grupo vitorioso das últimas eleições, realizada em novembro passado com a conquista de 66,4% dos votos totais da subseção, buscará manter a Ordem crescendo no município. Para isso, a diretoria comandada por Ciconi buscará potencializar o apoio à jovem advocacia e valorizar a classe em geral por meio de ações inovadoras em consonância com o trabalho já realizado desde 2022.

Entrega da nova sede

O último triênio foi marcado pela entrega da nova sede da advocacia suzanense, equipamento situado em frente à praça Cidade das Flores que se tornou fundamental à classe, sendo ainda incrementado com a inauguração do “Espaço Vida”, conquista obtida junto à Caixa de Assistência dos Advogados (CAASP) que garante aconchego e conforto aos inscritos e aos visitantes no cuidado com seus bebês e crianças pequenas. Junto a isso, o trabalho da entidade ainda colaborou com a instituição da 5ª Vara Cível de Suzano e da Unidade de Processamento Judicial (UPJ), trazendo mais facilidade e celeridade à resolução de processos no município.





Avanços

Outros avanços à advocacia local foram a revitalização das novas salas da OAB nos fóruns Cível e Trabalhista, assim como o novo parlatório do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano.