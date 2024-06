LANCE LIVRE 11-06-2024

Audiência na Câmara

O secretário de Finanças e Orçamento de Itaquá participou no fim de maio de audiência na Câmara para prestar contas da receita da cidade.



Superávit

Ele informou aos vereadores, na audiência, que a cidade fechou com saldo positivo nos quatro primeiros meses do ano, com superávit (resultado positivo da receita menos a despesa) de R$ 5.399.941,04.



Diferença

De acordo com os dados, o município arrecadou R$ 448.113.784,48, entre janeiro e abril deste ano, e gastou R$ 442.713.843,44 durante o mesmo período. Os valores representam 29% do que está previsto no orçamento para 2024, que é de cerca de R$ 1,5 bilhão.



Privatização da CPTM

Está prevista para o próximo dia 19 a primeira de três audiências públicas sobre o processo de privatização das linhas da CPTM.



11-Coral

Entre as três estudadas pelo governo estadual, está a Linha 11-Coral que atende as cidades do Alto Tietê. Além dela, 12 – Safira e 13 – Jade também serão debatidas nas audiências.



Passageiros

Juntas, as três linhas transportam mais de 17 milhões de pessoas por mês. De acordo com levantamento da CPTM com base em outubro de 2023, a Linha Coral transporta, em um mês, 11,7 milhões de passageiros.



Retorno à coluna

Novamente, acompanharei vocês nesta semana com coberturas sobre política e cidades da região, tema dos assuntos da Coluna Lance-Livre. O editor-chefe Edgar Leite está em merecidas férias e retorna na próxima segunda-feira.