LANCE LIVRE 11-07-2024

Hospital Federal

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) visitou nesta quarta-feira (10) as obras do novo Hospital Federal. Ele estava acompanhado do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira. A estrutura foi apresentada a Luiz Bot, Murilo Marques e Téo Cusatis, especialista em Gestão de Sistemas em Saúde. “Eles vieram conhecer a estrutura hospitalar que será uma grande referência em atendimento para Suzano e para o Alto Tietê”, disse o prefeito.



Endereço

O empreendimento, construído no cruzamento da Rua Sete de Setembro com a Avenida Senador Roberto Simonsen, no Cidade Cruzeiro do Sul, está em fase de acabamento do piso e instalação dos sistemas de climatização e de cabeamento estruturado, além de controle de acesso e atendimento de senha.



Comissão de Saúde da Câmara de Mogi

A Comissão Permanente de Saúde, Zoonoses e Bem-Estar Animal (CSZBA) da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes recebeu, na sede do Legislativo, a equipe do secretário Municipal de Saúde, William Harada.



Malu Fernandes

Presidida pela vereadora Malu Fernandes (PL), a reunião abordou temas como o prédio ainda vazio da maternidade em Braz Cubas, o funcionamento do Hospital Municipal, no mesmo distrito, as filas para obter laudos de TEA (Transtorno do Espectro Autista), entre outros temas.



Outros vereadores

Também participaram do encontro os vereadores Inês Paz (PSOL) e Zé Luiz (PL), que integram o colegiado parlamentar, o presidente do Legislativo, Francimário Vieira (PL), o Farofa, e Edson Santos (PSD). Harada explicou o funcionamento do atendimento nos prontos-atendimentos.