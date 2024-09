LANCE LIVRE 11-09-2024

Reconhecimento do Conseg

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu do Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista uma medalha de reconhecimento pelo apoio e incentivo à segurança.



Presidente do conselho

Das mãos do presidente do Conseg, Roberto Kobayashi, foi entregue a Challenge Coin, “uma honraria destinada às pessoas com grande compromisso com os cidadãos suzanenses”.



Mirante

“Com a figura do nosso Parque do Mirante impressa, fico muito feliz em receber esse reconhecimento com um dos grandes símbolos da nossa gestão na região norte. Forte abraço e contem sempre comigo”, disse o prefeito.



Programa Armazém Solidário

Será votado em sessão ordinária nesta quarta-feira (11), a partir das 18 horas, projeto de lei para instituir, em Suzano, o Programa Armazém Solidário.



Objetivo

A proposta tem o objetivo de desenvolver ações para a aquisição de alimentos, gás de cozinha, produtos de limpeza e higiene pessoal para serem destinados a pessoas que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que identifica famílias de baixa renda e permite a inclusão em programas de assistência social.



Combate à fome

De acordo com o projeto de lei, o Programa Armazém Solidário é voltado ao combate à fome e poderá fomentar o desenvolvimento econômico em regiões vulneráveis do município.