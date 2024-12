LANCE LIVRE 11-12-2024

Jantar com candidatos vencedores das eleições

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve no Bunkyo de Mogi das Cruzes, para um jantar especial em celebração aos candidatos mogianos e suzanenses que venceram as eleições municipais deste ano (veja foto acima).



Reconhecimento

Segundo o prefeito, foi um momento de reconhecimento pelo trabalho que todos tiveram ao longo a campanha, “mas também por suas trajetórias de vida”.



Parabéns

Ashiuchi parabenizou também o vereador e prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi; o vereador eleito André Chiang, e o vereador reeleito, Artur Takayama, assim como o vice-prefeito de Mogi, Téo Cusatis.



Ótimo trabalho

“Tenho certeza de que farão um ótimo trabalho, bem como todos os demais presentes na ocasião”, disse.



Agradecimento

Ele também agradeceu o presidente do Bunkyo de Mogi, Frank Hiroshi Tuda, pelo convite. Na ocasião também estiveram presentes o deputado estadual Marcos Damasio; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; e o secretário de Meio Ambiente, Sadao Sakai.



Artur Takayama

O vereador Artur Takayama (PL) também deixou uma mensagem: “Quero agradecer o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda, pelo convite. Foi uma noite memorável”, disse Takayama, que participou da comemoração ao lado de sua esposa Célia.