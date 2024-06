LANCE LIVRE 12-06-2024

Consulado americano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve nesta terça-feira na sede do Consulado Americano na Capital Paulista. Ele foi acompanhados secretários Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Itamar Viana (Planejamento e Finanças).





Reunião

Segundo o prefeito, o encontro foi para tratar sobre cidades: “Pessoal, é terça-feira e estive no Consulado Americano, na capital paulista, para participar de uma importante reunião sobre ‘Cidade Integrada - Inovação Digital na Regularização Fundiária e Gestão de Cidades’, com a empresa Autodesk”.





Suzano à disposição

O prefeito ainda comunicou que deixa a cidade à disposição para futuros projetos de integração de cidades. “Em nome do cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil, David Hodge, agradeço o convite e a recepção. Suzano segue à disposição para integrar planos e projetos de desenvolvimento sustentável, com apoio de novas tecnologias”.





Desenvolve SP

Cooperativas, associações civis, fundações privadas e instituições científicas, tecnológicas e de inovação privadas com sede no estado de São Paulo agora podem solicitar crédito da Desenvolve SP para projetos de inovação.





Qual objetivo

Estão aptas a solicitar a partir de agora crédito para projetos de inovação as cooperativas organizadas dentro da lei brasileira e associações civis e fundações privadas que, em conformidade com a legislação nacional, atuam na assistência à saúde, por exemplo, santas casas e hospitais filantrópicos.