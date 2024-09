LANCE LIVRE 12-09-2024

Debate cancelado

O debate, marcado para o dia 20 de setembro, com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes foi cancelado.



Parceria

O evento seria realizado em parceria com a Rádio Metropolitana e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mogi.



Marilei Schiavi

O anúncio do cancelamento foi anunciado pela jornalista Marilei Schiavi, âncora da Rádio Metropolitana, em suas redes sociais.



Nota oficial

“Tomando conhecimento de que não se poderá realizar na Ordem dos Advogados o debate entre os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes em razão da ausência de equipamentos próprios para a transmissão e a inviabilidade de contratação por estar a entidade também em um ano eleitoral, não dispondo a rádio de espaço suficiente e, igualmente, estrutura apta a receber um evento desse porte, comunicamos aos nossos ouvintes, com grande pesar, que foi cancelado o debate agendado para às 19h de 20 de setembro”, disse Marilei no Instagram.



Segurança Pública

Apontada frequentemente como um dos principais temas de preocupação da população brasileira em pesquisas de opinião, a segurança pública foi se tornando, ao longo da última década, uma pauta cada vez mais central nos pleitos eleitorais. A informação é da Agência Brasil.



Disputas

As disputas para as prefeituras e as câmaras de vereadores que acontecerão neste ano não devem ser diferentes: a tendência é que os índices de criminalidade estejam na ponta da língua dos candidatos, assim como as soluções para reduzi-los. Mas considerando que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão vinculadas ao Estado e que a Polícia Federal responde ao governo do País, as propostas que têm sido apresentadas em âmbito municipal fazem sentido?