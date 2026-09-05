LANCE LIVRE 05-09-2026

André do Prado e Ratinho

O candidato ao Senado, André do Prado (PL), ganhou apoio do apresentador de Tevê, Carlos Roberto Massa, o Ratinho.



Vídeo nas redes sociais

Em um vídeo postado nas redes sociais, André do Prado pergunta seu número de candidato e Ratinho responde.



Evento do dia 7

André do Prado vai participar no próximo dia 7 de setembro, Feriado da Independência do Brasil, de um evento na Avenida Paulista, às 15 horas.



Convocação pelas redes sociais

Políticos e lideranças religiosas de direita estão usando as redes sociais para convocar apoiadores para uma manifestação no local, em São Paulo.



Nomes divulgados

Entre os nomes que divulgaram chamados para o ato estão o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além dos deputados Gustavo Gayer (PL), Júlia Zanatta (PL), Guilherme Derrite (PL), Sóstenes Cavalcante (PL) e André do Prado (PL).



Rodrigo Ashiuchi confirma presença no evento em SP

O ex-prefeito de Suzano e candidato a deputado estadual pelo PL, Rodrigo Ashiuchi (PL), confirmou presença junto com sua esposa Larissa Ashiuchi.