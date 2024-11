LANCE LIVRE 12-11-2024

Cirurgia corretiva

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, passou por uma cirurgia corretiva para liberação das vias aéreas. Segundo a assessoria da Prefeitura, o procedimento “visa melhorar a respiração e promover uma qualidade de vida que o permita exercer suas funções com ainda mais vigor”.



Procedimentos

Os procedimentos realizados são correção do septo nasal, redução de cornetos e retirada das amígdalas.



Repouso

Caio Cunha ficou em observação médica até esta segunda-feira, quando recebeu alta do hospital. Agora ele está em casa com retorno às atividades em até 10 dias.



Manterá as funções

Durante o período de repouso, Caio Cunha manterá suas funções em regime de home office e seguirá orientações de cuidados específicos, incluindo dieta especial, repouso e exercícios, para uma recuperação plena, segura e rápida.



Furto de braços de iluminação

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, utiliza muito bem as redes sociais. Tanto para compartilhar realizações da administração, quanto para denunciar. Nesta segunda, ele denunciou o furto de braços de iluminação pública.



Local

“Lá na estrada São Caetano, São Carlos e entrada do Piratininga, onde antes tínhamos iluminação de qualidade, agora estamos no escuro por causa de um bandido e sua equipe que não respeitam o patrimônio de Itaquá”, afirmou.



Onde ligar

Ele lembra que se alguém souber algo sobre o caminhão branco com cesta elevatória pode ligar para o 153 da GCM ou pelas nossas redes sociais.